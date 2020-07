Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Führerloser VW rollt gegen Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung befand sich am Sonntag gegen 23:25 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen. Die Beamten sahen sich aufgrund von Anwohnerbeschwerden auf dem Parkplatz um und hatten ihren Wagen zur Ausleuchtung des Bereichs mitten auf der Fläche stehen. Auf einmal rollte ein VW auf den Parkplatz und direkt auf den Streifenwagen zu. Das Fahrzeug war unbesetzt und hatte bei laufendem Motor keinen Gang eingelegt. Der Wagen kollidierte in der Folge mit dem Streifenwagen und beschädigte die Fahrertür. Vermutlich waren der Fahrer und ein mutmaßlicher Beifahrer bei Erkennen der Polizeibeamten aus dem noch fahrenden Fahrzeug gesprungen und zu Fuß geflüchtet. Im Fahrzeug fanden die Beamten typische Dealer-Utensilien wie Feinwaagen, Plastiktütchen und auch Restantragungen von Marihuana. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit Anfang Juni diesen Jahres außer Betrieb gesetzt worden war. Der Zulassungsstempel auf den Kennzeichen war gefälscht und mit Klarsichtfolie aufgeklebt. Die Ermittlungen dauern noch an.

