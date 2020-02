POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung - Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Versuchter Aufbruch eines Geldausgabeautomaten

Kirchheim - Am frühen Sonntagmorgen (23.02.), gegen 07:50 Uhr, betraten Unbekannte den Vorraum der Sparkasse in der Hauptstraße. Die Täter versuchten den Geldausgabeautomaten aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula - Am Donnerstag (20.02.), zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Roßbachstraße ein. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dieses durchsuchten sie, stahlen aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Pkw zerkratzt

Philippsthal / Heimboldshausen - In der Nacht von Donnerstag (20.02.) auf Freitag (21.02.) zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen schwarzen Audi "A 4", welcher im Bereich der Töpfergasse abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld - Am Freitag (21.02.), zwischen 01:00 Uhr und 11:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Neumarkt" ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in die Gaststätte. Hier brachen sie gewaltsam einen Spiel- und einen Zigarettenautomaten auf. Die Diebe stahlen Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Einbruch in Friseurgeschäft

Niederaula - In der Nacht von Freitag (21.02.) auf Samstag (22.02.) brachen Unbekannte in einen Friseurladen in der Adam-Bieber-Straße ein. Die Täter warfen die Eingangstüre ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Die Täter stahlen einen geringen Bargeldbetrag, verursachten jedoch einen Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Versuchter Einbruch in einen Friseursalon

Asbach - Ebenfalls in der Nacht zu Samstag (22.02.) brachen Unbekannte in einen Frisiersalon in der Alsfelder Straße ein. Die Täter warfen die Glasscheibe der Eingangstüre ein, welche jedoch nicht komplett zerstört wurde. Von der weiteren Tatausführung ließen die Täter ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Versuchter Einbruch in Massageinstitut

Bad Hersfeld - Am Samstag (22.02.), gegen 00:55 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Massageinstitut in der Löhrgasse einzubrechen. Die Täter versuchten mehrfach die Glasscheibe der Eingangstür einzuwerfen was jedoch misslang. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a. d. F. - In der Zeit von Freitag (21.02.) bis Samstag (22.02.) brachen Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Breitenbacher Weg ein. Die Täter hebelten die Wohnungstüre auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Diebe stahlen Bargeld und mehrere Uhren. Der genaue Schaden lässt sich noch nicht genau beziffern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Außenspiegel abgeschlagen

Bebra - Am Samstag (22.02.), gegen 21:30 Uhr, schlugen Unbekannte den Außenspiegel eines grauen Audi "A 6" ab. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Nürnberger Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Kennzeichenschilder gestohlen

Bebra / Weiterode - In der Zeit von Samstag (22.02.) bis Sonntag (23.02.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen - ROF-RK 10 - von einem weißen VW "UP". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich des Mühlwiesenwegs abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Sonntag (23.02.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen Ford "C-Max". Unbekannte schlugen mit einem nicht näher bekannten Gegenstand gegen die Heckklappe, sowie die Rückleuchte des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra - In der Zeit von Freitag (14.02.) bis Sonntag (23.02.) verschafften sich Unbekannte auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Dachgeschosswohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Akazienweg. Die Täter durchsuchten die Wohnung, stahlen aber nach jetzigen Ermittlungsstand nichts. Ein Schaden entstand ebenfalls nicht.

