Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch - Körperverletzung - Sachbeschädigung -

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder gestohlen

Flieden - In der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-XY 103 von einem weißen Fiat "Doblo". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Am Weiher" abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda / Harmerz - In der Zeit von Donnerstag (20.02.) bis Freitag (21.02.) brachen Unbekannte in die Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Ulanenstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Hier stahlen die Diebe mehrere Schmuckgegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht genau bekannt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof / Hattenhof - Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rippberg" war das Ziel von Unbekannten am Freitagabend (21.02.), zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Die Täter brachen eine Terrassentüre auf und durchsuchten das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Grundlos Zusammengeschlagen

Fulda - Am frühen Samstagmorgen (22.02.), gegen 02:30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung im Bereich der Mittelstraße. Insgesamt vier Geschädigte im Alter zwischen 23 und 27 aus dem Raum Fulda wurden durch eine ihnen unbekannte Personengruppe ohne erkennbaren Grund attackiert und ins Gesicht geschlagen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Geschädigten erlitten leichte Gesichtsverletzungen. Eine Personenbeschreibung konnten die Opfer nicht abgebeben.

Gartenzaun beschädigt

Petersberg / Steinau - In der Nacht von Freitag (21.02.) auf Samstag (22.02.) beschädigten Unbekannte einen Gartenzaun im Birkenweg. Vermutlich traten die Täter gegen den Zaun und verursachten so einen Sachschaden von rund 50 Euro.

Pkw zerkratzt

Hofbieber - In der Nacht zu Samstag (22.02.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW "Caddy", welcher in der Straße "Am Golfplatz" abgestellt war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter die Fahrerseite des Fahrzeugs und verursachten so einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Thuja-Setzlinge gestohlen

Hünfeld / Großenbach - In der Zeit von Freitag (21.02.) bis Samstag (22.02.) stahlen Unbekannte zwei Thuja-Setzlingen im Wert von circa 40 Euro. Die Setzlinge befanden sich auf einem Grundstück in der "Neue Straße".

Einbruch in Gaststätte

Hilders - In der Nacht zu Samstag (22.02.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Thüringer Straße ein. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang in die Gaststätte und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Des Weiteren verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Weißer Peugeot zerkratzt

Hilders - Am Samstagvormittag (22.02.), zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen weißen Peugeot 508, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Aue" abgestellt war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand wurde die hintere rechte Türe beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Kennzeichenschild gestohlen

Künzell - In der Nacht von Freitag (21.02.) auf Samstag (22.02.) stahlen Unbekannte das vordere amtlichen Kennzeichen SU-FD 4004 von einem blauen Ford "JAS". Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Straße "Im Hahlfeld" abgestellt. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Zaunpfähle gestohlen

Tann - Im Zeitraum von Sonntag (16.02.) bis Sonntag (23.02.) stahlen Unbekannte etwa 300 bis 400 Zaunpfähle aus Eiche von zwei Viehweiden in der Feldgemarkung Habelberg bei Tann und Habeleiche Richtung Günthers. Zum Abtransport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

