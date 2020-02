Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Burghaun (ots)

Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand bei einer Sachbeschädigung in der Nacht zum 23.02.2020, die sich in der Rhönblickstraße in Burghaun ereignete. Ein blauer Ford Kuga und ein schwarzer Ford Fiesta wurden in der Zeit von 18 Uhr bis zum nächsten Tag um 14:30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand massiv zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung setzen.

gefertigt: POK` in Vogt, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell