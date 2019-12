Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall bei Wendevorgang

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Auf der Heerlener Straße in Scherpenseel kam es am 18. Dezember (Mittwoch), gegen 17.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen. Zeugen beobachteten, dass der Fahrer eines Lkw mit slowenischen Kennzeichen in eine Einfahrt an der Heerlener Straße einfuhr. Dann setzte er zurück auf die Straße, wobei er gegen ein Schild stieß und mit einem Reifen in einen unbefestigten Gartenbereich geriet. Der Fahrer rangierte mehrfach, um den Wendevorgang zu vollziehen. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug auch gegen einen verkehrsbedingt haltenden Pkw. Nach dem Geschehen fuhr der Lkw Fahrer davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Lkw. Wer Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

