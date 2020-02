Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen des PP Osthessen

Fulda (ots)

Einbruch

Rotenburg - In der Zeit vom 21.02.2020 bis 22.02.2020 wurde in einem Mehrfamilienhaus in Rotenburg, Am Breitenbacher Weg, eine Wohnungstür aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld sowie mehrere Herrenuhren. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Berichterstatter: Polizeistation Rotenburg, Riedel, POK)

Verkehrsunfallflucht

ALSFELD. In der Zeit von Freitag, 21.02.2020 18:00 Uhr bis Samstag, 22.02.2020 16:00 Uhr kam es in der Marburger Straße in Höhe der Hausnummer 17 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige aus Gemünden (Felda) parkte ihren PKW in Fahrtrichtung Mainzer Tor ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren das Fahrzeug der Geschädigten gestreift und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 / 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

(Berichterstatter: Polizeistation Alsfeld, Georg POK)

