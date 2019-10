Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 25.10.2019 gegen 23:45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Mozartstraße in Contwig in Fahrtrichtung Fröhnstraße. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes kollidierte der Mann mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte dann deutlicher Alkoholgeruch bei dem 70-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro.

