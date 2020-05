Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: schwerer Verkehrsunfall in Rastede++

Oldenburg (ots)

++Am Freitag, den 08.05.2020, gegen 14:30 Uhr kam es in Rastede zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW. Ein 66-jähriger Mann aus Rastede befuhr den rechtseitigen Geh-, Radweg entlang der Raiffeisenstraße mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. Auf der Fahrbahn, in gleicher Fahrtrichtung war auch ein 24-jähriger Mann aus Wildeshausen mit einem LKW-Gespann unterwegs. Der LKW-Fahrer bog von der Raiffeisenstraße nach rechts in die August-Brötje-Straße ab und erfasste dabei den Radfahrer. Der 66-Jährige wurde infolge des Unfalles schwerst verletzt und nach notärztlicher Erstversogung in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 04402-92440 bei der Polizeistation Rastede zu melden.++

