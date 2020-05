Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW++

Oldenburg (ots)

Am 07.05.2020, 18:30 Uhr, kam es in Rastede zu einem schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 54-jährige PKW-Fahrer aus Aurich befuhr die Straße Borbecker Weg, aus Borbeck kommend, in Richtung Hankhausen (Rastede). Der 15-jährige Radfahrer fuhr auf dem links verlaufenden Radweg in Richtung Borbeck. An der Kreuzung Schoolstraat/ Hakenstr./Borbecker Weg überquerte er plötzlich, durch ein dem PKW-Fahrer entgegenkommendes Fahrzeug verdeckt, den Borbecker Weg. Der PKW-Fahrer wich nach links aus, konnte dadurch jedoch einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen nicht verhindern. Dieser wurde bei dem Anprall schwer, aber wie im Nachhinein bekannt wurde, nicht lebensgefährlich verletzt. Der PKW- Fahrer stieß nach seinem Ausweichmanöver gegen die dort befindliche Autobahnbrücke, blieb aber unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 5500,-Euro.

