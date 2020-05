Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Gaststätte und Kellerräume +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gebäude an der Alexanderstraße in Höhe der Einmündung in die Weskampstraße ein.

Die Diebe hebelten im Zeitraum zwischen 21 und 9 Uhr die Nebeneingangstür zu einer Gaststätte auf. Aus den Schankräumen entwendeten sie Bargeld und 15 Flaschen Cola. Auch im Keller des Gebäudes machten die Täter sich zu schaffen: Sie brachen gewaltsam die Türen eines Kellerabteils sowie des Heizungsraumes auf und entwendeten dort Werkzeug.

Zeugenhinweise werden bei der Polizei unter der Telefonnummer 0331/790-4115 entgegengenommen. (505475)

