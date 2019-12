Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlagen Opfer bewusstlos

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Baumheide-

Zwei Unbekannte schlugen Donnerstagnacht, 26.12.2019, an einer Stadtbahnhaltestelle am Schelpmilser Weg einen Bielefelder nach einer Schubserei bewusstlos.

Ein 24-jähriger Bielefelder fuhr gegen 22:35 Uhr in der Stadtbahn Linie 2 in Richtung Milse und beabsichtigte an der Haltestelle Schelpmilser Weg auszusteigen. An der Haltestelle schob ein Mann den Bielefelder wieder in die Bahn, so dass der Geschobene den Mann beiseite schubste, um auszusteigen.

Der Täter griff den Bielefelder von hinten an und schlug ihn. Ein zweiter Mann kam dazu und sie schlugen gemeinsam auf den Bielefelder ein. Als der zu Boden ging, schlugen und traten sie weiter auf ihn ein, bis der Geschlagene das Bewusstsein verlor. Einem 38-Jährigen aus Italien und einer 41-Jährigen aus Werther gelang es, die Täter von dem Opfer zu trennen.

Die Täter flüchteten über die Treppen auf den Schelpmilser Weg in unbekannte Richtung. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Zeugen beschrieben die Schläger als 20 bis 25 Jahre alt, Südosteuropäer und Dreitagebart-Träger. Einer war ungefähr 175 cm groß, dick und trug kurze lockige Haare. Der Zweite war 170 cm groß, schlank und trug kurze braune Haare.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell