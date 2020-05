Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trickdieb erbeutet mehrere Tausend Euro +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Montag kam es im Niendorfer Weg zu einem Trickdiebstahl, bei dem ein unbekannter Täter über 7000 Euro erbeutete. Die Tat wurde erst am Donnerstag bei der Polizei angezeigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Unbekannte am Montag gegen 10 Uhr an der Wohnungstür einer 82-jährigen Frau geklingelt. Als die Rentnerin öffnete, erklärte der Mann, dass er Handwerker sei. Da in den Nachbarwohnungen des Mehrfamilienhauses die Leitungen verstopft seien, müsse er nun die Toilettenspülung der Frau überprüfen. Die 82-Jährige ließ den angeblichen Handwerker in die Wohnung. Nachdem er sich kurz im WC-Raum zu schaffen machte, habe er die Wohnung wieder verlassen. Später habe die Rentnerin dann bemerkt, dass aus einer Geldkassette das Bargeld entwendet worden war. Eine genaue Beschreibung des unbekannten Täters liegt der Polizei nicht vor. Hinweise zu der Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (510802)

