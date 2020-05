Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 33-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist in der Nacht auf Freitag in der Nibelungenstraße ein 33-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei konnte den Tathergang bislang noch nicht abschließend rekonstruieren, da das Opfer noch nicht vernehmungsfähig ist.

Mehrere Anwohner der Nibelungenstraße hatten um 1.20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie Schreie wahrgenommen hatten. Kurz darauf wurde eine Person mit blutenden Kopfverletzungen gemeldet, die auf einer Wiese gelegen hat. Etwas später sei diese Person die Nibelungenstraße entlanggelaufen.

Die Beamten konnten den Verletzten wenig später auf dem dortigen Gehweg antreffen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den Mann umgehend ins Krankenhaus.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (512650)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell