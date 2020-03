Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mann fährt rückwärts gegen Auto und flüchtet

Ein Opel-Fahrer kümmerte sich am Montag nach einem Unfall in Blaustein nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr sei ein 50-Jähriger von der Galgenbergstraße in Richtung Ulmer Straße gefahren. Im Einmündungsbereich hielt der Mann mit seinem VW hinter dem Opel-Fahrer, der an einer roten Fußgängerampel wartete, an. Plötzlich sei der Opel rückwärts gegen den VW gefahren und anschließend weiter in Richtung Ulm. Das Kennzeichen hatte sich der VW-Fahrer gemerkt. Deshalb ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher schnell. Der 51-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++0432357

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell