Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher erbeuten Uhren und Schmuck

Kaiserslautern (ots)

Hochwertigen Schmuck haben Einbrecher am Wochenende in der Matzenstraße erbeutet. Die Täter drangen am Samstag zwischen 17 und 20.10 Uhr auf noch nicht geklärte Weise in ein Mehrparteienhaus ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und nahmen Uhren und Schmuck mit.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kontakt aufzunehmen.

Ein weiterer Einbruch wurde am Sonntag aus einem Mehrfamilienhaus in der Bierstraße gemeldet. Hier nutzten unbekannte Täter die rund einwöchige Abwesenheit der Bewohner aus, traten in einem oberen Stockwerk die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Ersten Überprüfungen zufolge fehlt nichts. Zurück blieb allerdings der Schaden an der Eingangstür. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. und 29. Dezember. Nähere Hinweise gibt es derzeit nicht.

Gescheitert sind Einbrecher unterdessen beim Versuch, in ein Geschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße einzudringen. Zwischen Freitag, 27. Dezember, 6. Uhr, und Sonntag, 29. Dezember, 10 Uhr, machten sich die Unbekannten an der Eingangstür des Ladens zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen - sie mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. |cri

