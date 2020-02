Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Einbeck,Bundesstr. 445, Gemarkung Rimmerode,Sa. 01.Feb.2020, 19.30 Uhr. Ein NEF (Noteinsatzfahrzeug vom Krankenhaus Bad Gandersheim) befuhr die Bundesstr. 445, von Sebexen kommend, in Richtung Rimmerode und erfaßte ein die Fahrbahn überquerenden Hasen. Der Hase verendete am Unfallort und am NEF-Fzg. entstand leichter Frontschaden in Höhe von 500.-Euro.

