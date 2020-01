Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Akkubohrschrauber mitgenommen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 46 Jahre alter Mitarbeiter einer Elektrofirma aus Halle erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls. Der Mann hat am Mittwoch, 29.01.2020, gegen 17.30 Uhr auf der Baustelle in der Liegnitzer Straße Elektroarbeiten an einer Straßenlaterne vorgenommen. Nach Beendigung der Arbeiten hat er versehentlich einen Akkubohrschrauber der Marke Hilti auf dem Gehweg liegen gelassen. Als er gegen 19.00 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass der Bohrschrauber nicht mehr dort war. Im besagten Zeitraum muss ein bislang unbekannter Täter die Maschine an sich genommen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

