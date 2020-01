Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (Kl) Bleichewiese Parkplatz Di 17.12.2019 20:00 Uhr - Sa 25.01.2020 16:00 Uhr

Geschädigter Halter eines PKW zeigt protokollarisch Verkehrsunfall im o.g. Zeitraum am o.g. Ort an. Ein bislang unb. KfZ soll seinen dort auf einem Anwohnerparkplatz abgestellten PKW beschädigt haben und sich unerlaubt entfernt haben. Am PKW des Meldenden kann links im Bereich der Fahrzeugfront ein Schaden festgestellt werden. Es ist ein roter und grüner Kunststoff-Aufrieb erkennbar. Ebenfalls sind Kratzer am Fahrzeug entstanden. Schadenshöhe ist ca. 200EUR. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

