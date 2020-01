Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sporttasche aus Turnhalle entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Jahnstraße, Mittwoch, 29. Januar 2020, 18.00 bis 19.00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten in der Jahnstraße aus einem Raum der dortigen Sporthalle eine Sporttasche. In der Sporttasche befanden sich neben einem Handy mehrere Schlüsselbunde und Spielerpässe und eine geringe Menge an Bargeld. Die Schadenshöhe wird von dem Geschädigten auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell