Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Handtasche

Northeim (ots)

Northeim (La) - Am Freitag, den 31.01.2020, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr kam es in der Rückingsallee 20 in Northeim im dortigen Kaufland-Markt zu einem Handtaschendiebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche, samt Inhalt, einer 52 jährigen, während diese einen kurzen Moment unaufmerksam war.

Einige Zeit später konnte die Eigentümerin die Handtasche auf dem Gelände des Kaufland-Marktes wieder auffinden. Es wurde Bargeld in Höhe von ca. 60,00 EUR entwendet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

