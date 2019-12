Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Imbisswagen aufgebrochen

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 02.12.19, 21.00 Uhr, und dem 03.12.19, 10.00 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Täter gewaltsam in einen Imbisswagen, der auf dem Weihnachtsmarkt in Uslar, Mühlentor, aufgestellt war. Im Wagen wurden dann die Schränke durchsucht und eine Trinkgeldkasse sowie zwei große Dosen Thunfisch entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 560 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

