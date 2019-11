Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Am Römerbrunnen brachen bislang unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Wertgegenstände fehlten laut Wohnungsinhaber nicht. Wie die Einbrecher in das Haus gelangt waren ist derzeit unklar.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 17.11., 04.30 Uhr und Montag, 18.11., 10.30 Uhr.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Hinweisen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 021161-290 entgegen. (cw)

