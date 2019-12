Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Nägel und Schrauben in Einfahrt ausgelegt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Zum wiederholten Mal wurden in der Grundstücksein- und Ausfahrt eines 64-jährigen Anwohners im Ortsteil Dreilinden Nägel und Schrauben ausgelegt. Am frühen Dienstagmorgen kam es daduch zu einem schädigenden Ereignis am PKW des Mannes. Ein nagel bohrte sich beim Überfahren in die Karkasse eines Reifens seines PKW und machte diesen unbrauchbar. Täterhinweise und Motiv sind bislang unbekannt, so dass auf Zeugen gehofft wird, die ihre Beobachtungen dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 mitteilen können.

