Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Verletzte durch Verkehrsunfall

Landkreis Verden (ots)

Mehrere Verletzte durch Verkehrsunfall Dörverden. Am Dienstagmorgen kam es auf der Hauptstraße (Kreisstraße 14) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Traktorfahrer mit Anhänger und zwei Autofahrern im Alter von 28 und 40. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 28-jährige Mann den 40-Jährigen in Fahrtrichtung Barnstedt überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte er auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Traktorfahrer. Der 28-jährige Autofahrer wurde bei dem Verkehrsunfall lebensbedrohlich und seine 25-jährige Beifahrerin vermutlich leicht verletzt. Der Fahrzeugführer musste durch schweres Gerät von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 40-jährige Autofahrer geriet durch den Zusammenstoß der anderen beiden von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit einem im Seitenraum befindlichen Baum. Der Fahrer sowie ein Junge auf der linken Seite der Rücksitzbank wurden leicht verletzt. Eine 37-jährige Beifahrerin sowie ein Mädchen auf der rechten Seite der Rücksitzbank wurden hingegen schwer verletzt. Das Mädchen musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde sie zusammen mit der Beifahrerin durch einen weiteren Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 40-jähriger Autofahrer und der Junge wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Traktorfahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Sämtliche Fahrzeuge, inkl. des Anhängers, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde ein Gutachter beauftragt, der den Unfallort und die Fahrzeuge untersucht. Die Hauptstraße zwischen Barnstedt und Westen war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

