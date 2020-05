Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeuge rief die Polizei - Festnahme mutmaßlicher Baustellendiebe; Unbekannte hinterließen "Spur der Verwüstung" und Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Zeuge rief die Polizei - Festnahme mutmaßlicher Baustellendiebe - Rodgau/Jügesheim

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Montag - dank des Anrufs eines aufmerksamen Zeugens - zwei Männer vorläufig fest. Der Zeuge hatte gegen 2.45 Uhr beobachtet, wie sich in der Dudenhöfer Straße Personen offensichtlich unerlaubt auf einer Baustelle zu schaffen machten. Bei Eintreffen der ersten Streife waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Auf der umzäunten Baustelle waren schon mehrere Container aufgebrochen und Baumaschinen sowie Werkzeug zum Abtransport bereitgelegt worden. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Polizeibeamten schließlich ein Fahrzeug und nahmen zwei Verdächtige im Alter von 26 und 37 Jahren vorläufig fest. Der Jüngere, der in Hanau wohnt, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sein 37-jähriger Landsmann, der in Rumänien wohnt und keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - am Dienstag zur richterlichen Vorführung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte hinterließen "Spur der Verwüstung" - Seligenstadt

(aa) Passanten alarmierten am Sonntagvormittag die Polizei, weil Unbekannte in der Straße "Große Maingasse" auf dem Weg von der Freihofstraße zur Fähre "eine Spur der Verwüstung" hinterlassen hatten. Die Streife stellte schließlich einen zerbrochenen Blumenkübel und zwei am Boden liegende Poller fest. Des Weiteren wurden aus dem Main sechs freistehende Müllkörbe geholt. Zwei weitere Mülleimer waren aus der Verankerung gerissen oder abgetreten worden. Zwischenzeitlich gingen weitere Meldungen bei der Seligenstädter Wache ein: Am Markplatz hatten die Täter ein Holzfass, das zur Dekoration vor einem Geschäft stand, weggerollt. Dieses Fass kullerte offensichtlich gegen einen in der Wolfstraße geparkten BMW, der nun zerkratzt und eingedellt ist. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigungen unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Schöneck/Kilianstädten

(aa) Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Auffahrunfall am Freitag (1. Mai) an der Einmündung Frankfurter Straße/Raiffeisenstraße schwer verletzt. Eine vor Ort befindliche Polizeistreife sah den Hergang und leistete sofort Erste Hilfe. Laut den Beamten waren gegen 10.50 Uhr ein 40-jähriger VW-Lenker und der 38-jährige Radler auf der Frankfurter Straße aus Richtung Ortsmitte gefahren. Der Passat-Lenker hielt an der Einmündung verkehrsbedingt an. Der Rennradfahrer kam von hinten die abschüssige Frankfurter Straße hinab und erkannte dies offenbar nicht. Der 38-Jährige prallte gegen das Heck des VW. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Nasenbeinbruch, Prellungen und ein Schädel-Hirn-Trauma. Seine Hose, der Helm und die Sonnenbrille sowie das Rennrad waren beschädigt. Ebenso der VW Passat; der Gesamtschaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Beide Männer wohnen in Schöneck.

Offenbach, 04.05.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell