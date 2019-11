Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte und hohe Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 8:30 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW in der Radstraße in Fahrtrichtung Kapellenstraße. An der Einmündung zur König-Wilhelm-Straße übersah sie einen Volvo. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall erlitten die 23-Jährige und der 26-jährige Volvo Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro.

Die Missachtung der Vorfahrt ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen Im Straßenverkehr. Autofahrer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

