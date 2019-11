Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm

Nellingen - Zu schnell und zu dicht aufgefahren

Die Polizei stellte am Mittwoch auf der B30 und A8 zwei gravierende Verkehrsverstöße fest.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Audi auf der B30 in Richtung Biberach. Einem Videofahrzeug der Polizei fiel er dadurch auf, dass er immer wieder stark beschleunigte und abbremste. Die Beamten folgten ihm. Bei erlaubten 120 km/h fuhr der Mann zwischen Ulm-Donautal und Donaustetten Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Auf den 35-Jährigen kommt nun ein empfindliches Bußgeld in Höhe von mindestens sechs hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monaten Fahrerverbot zu. Auf der A8 für geriet der Fahrer eines Mercedes Kleintransporter in das Visier der Videostreife. Dessen 50-jähriger Fahrer fuhr von Ulm in Richtung Stuttgart. Bei Geschwindigkeiten von teilweise über 150 km/h fuhr erv im Bereich der Rastanlage Aichen sehr dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Die Polizisten stoppten ihn.Auch er wird mit einem hohen Bußgeld von mindestens 300 Euro, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot rechnen müssen.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm

