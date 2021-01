Polizei Hagen

POL-HA: Frontscheinwerfer und BMW-Logo gestohlen

HagenHagen (ots)

In der Schieferstraße haben Unbekannte beide Frontscheinwerfer und das BMW-Logo an einem geparkten Auto ausgebaut und gestohlen. Die 33-Jährige Besitzerin hatte das Fahrzeug am Samstag, 02. Januar gegen 16 Uhr, in einer Parkbox abgestellt und die fehlenden Autoteile bei ihrer Rückkehr am Mittwoch gegen 10:30 Uhr bemerkt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Diebstahl machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (ra)

