Polizei Hagen

POL-HA: Brüder schießen mit Schreckschusspistole am Neujahrsmorgen in die Luft: 28-Jähriger ist Angestellter der Polizei Hagen - Behörde prüft arbeitsrechtliche Maßnahmen

HagenHagen (ots)

Am Neujahrsmorgen haben zwei Brüder (25 und 28 Jahre alt) in der Altenhagener Straße gegen 0:20 Uhr mit einer PTB-Waffe in die Luft geschossen. Die beiden Männer wurden durch Polizisten im weiteren Einsatzverlauf in Gewahrsam genommen. Der 28-Jährige ist im Besitz eines kleinen Waffenscheins, der ihn zum Führen der Waffen berechtigt. Er erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Schießens außerhalb von Schießstätten ohne Schießerlaubnis. Gegen seinen Bruder wurde eine Strafanzeige gefertigt, da er keinen kleinen Waffenschein besitzt.

Bei der polizeilichen Bearbeitung des Sachverhaltes hat sich herausgestellt, dass der 28-Jährige bei der Polizei Hagen als Regierungsbeschäftigter angestellt ist. Das Polizeipräsidium Hagen prüft aktuell arbeitsrechtliche Maßnahmen. Die Ermittlungen dauern an. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell