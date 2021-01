Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Kirche in Hagen-Haspe

HagenHagen (ots)

Am Dienstag (05.01.2021) kam es zu einem Brand in einer Kirche in der Berliner Straße. Ein Mitarbeiter der Gemeinde erblickte das Feuer als er gegen 10:30 Uhr die Kirche aufschloss und betrat. Zu diesem Zeitpunkt stand ein aufgebautes Krippenspiel in Flammen. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen werden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell