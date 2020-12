Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 13.12.2020

SalzgitterSalzgitter (ots)

Sachbeschädigung an einer Schule Salzgitter, Klunkau, 11.12.2020, 14:10 Uhr - 12.12.2020, 19:00 Uhr Am Samstag wurde eine beschädigte Fensterscheibe bei der Hauptschule "An der Klunkau" festgestellt. Diese wurde in dem o.g. Tatzeitraum von einem unbekannten Täter mittels unbekannten Gegenstand beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, melden sich bitte telefonisch (05341 1897-0) bei der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Salzgitter, L 472, Ortsausgang Salder, 12.12.2020, 22:41 Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 22-jährige Kraftfahrzeugführer eines Pkw nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

POK Degler

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell