Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 12.12.2020 - 13.12.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter-BadSalzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an Kirche Zeit: 10.12.2020, 10.00 Uhr bis 11.12.2020, 10.00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Lobmachtersen, Hilligenstraße 7 (ev. Kirche) Hergang: Bislang unbek. Täter warf mit mehreren Steinen Glaselemente der Fensterscheibe an der ev. Kirche ein. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Tel.-Nr. 05341/825-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter (Ehlers, PHK)

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell