POL-MG: 13-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Die 13-jährige Yaren Ö. aus Mönchengladbach wird vermisst. Sie hat sich am Freitag, 30. Oktober, gegen 13 Uhr von ihrer elterlichen Wohnanschrift in Mönchengladbach entfernt und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Yaren ist schlank und 1,50 Meter groß. Sie trug am Freitag eine schwarze, eng anliegende Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarz-weiße Turnschuhe der Marke Nike. Yaren war letztmalig vom 28.09.2020 bis 17.10.2020 von zu Hause abgängig und konnte von ihrer Mutter in Essen am Hauptbahnhof aufgegriffen werden. Möglicherweise hält sie sich dort erneut auf. Im Freundeskreis nennt sich Yaren "Alma".

Ein Foto von Yaren finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisste-jugendliche

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

