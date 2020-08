Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Einbruch in ein Wohnhaus

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, 01:20 Uhr, wurde die Polizei durch Anwohner über den Schein von Taschenlampen in einem Wohnhaus der Straße "Am Weinberg" informiert. Ein 49-jähriger Mann aus Serbien gelang durch Einschlagen einer Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ins Innere. Er wurde durch Einsatzkräfte angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

