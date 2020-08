Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am heutigen Tage gegen 11.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Lippstadt die L915 von Remblinghausen in Richtung Herhagen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Im Anschluss wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert. Der PKW wurde sichergestellt. Die L915 musste zum Zwecke der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 13.25 Uhr gesperrt werden.

