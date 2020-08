Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vier schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Heute Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall Nähe Arnsberg-Holzen, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Iserlohn war auf der Hönnetalstraße (L682) von Holzen kommend in Richtung Arnsberg-Herdringen unterwegs. In Höhe der Unfallstelle geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte sie frontal mit dem Pkw einer 43-jährigen Arnsbergerin zusammen. Diese sowie die drei in ihrem Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt. Sie mussten zur Versorgung in örtliche Krankenhäuser verbracht werden. An den beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von zusammen ca. 11.000,- EUR. Die Hönnetalstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten zwei Stunden lang voll gesperrt. (Mo.)

