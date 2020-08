Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Quad überschlägt sich

Hallenberg (ots)

Am Mittwochabend wurden die Rettungskräfte zu einem schwer verletzten Quadfahrer in Liesen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-jähriger Hallenberger gegen 19 Uhr mit seinem Quad auf einem Schotterweg von Hesborn in Richtung Liesen gefahren. Beim Durchfahren einer großen Pfütze verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der junge Mann überschlug sich mit seinem Quad und wurde hierbei schwer verletzt. Selbstständig konnte er noch seine Mutter informieren. Diese rief den Rettungsdienst. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der junge Hallenberger mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell