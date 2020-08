Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeitungsverkäufer klaut Münzgeld

Arnsberg (ots)

Am Montag gegen 11.30 Uhr sprach ein Zeitungsverkäufer eine Mutter in der Neheimer Fußgängerzone an. Die Frau lehnte den Kauf einer Zeitung ab. Hierbei zeigte sie dem Mann einen geringen Geldbetrag in ihrer Hand, welcher nicht für den Zeitungskauf ausreichte. Daraufhin nahm der Mann die Münzen aus der Hand und ging in Richtung Bexleyplatz weiter. Eine Zeitung gab er der Frau nicht. Personenbeschreibung: männlich, etwa 1,80 Meter groß, korpulente Statur, blauer Mund-/Nasenschutz, weißes T-Shirt mit Aufdruck Eine Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

