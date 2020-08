Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Brilon: Während der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der "Kreuziger Mauer" bei der Arbeit war, brachen unbekannte Täter in seine Wohnung ein. Der Mann verließ am Dienstag gegen 08 Uhr seine Wohnung. Bei der Rückkehr gegen 17.30 Uhr bemerkte er die aufgebrochene Tür. Die Wohnung hatten die Täter durchsucht. Sie entwendeten Bargeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung. Arnsberg: Den Einbruch in die Pfadfinderunterkunft an der "Bockstation" wurde der Polizei am Dienstag gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich durch einen aufgebrochenen Notausgang Zugang zum dem Gebäude am Wintroper Weg verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

