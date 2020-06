Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wegekreuz beschädigt

Heinsberg-Karken (ots)

Am Montag (1. Juni) stellte eine Spaziergängerin gegen 10.40 Uhr fest, dass die Christusfigur eines Wegekreuzes beschädigt wurde. Die Arme der Figur wurden abgebrochen. Das Kreuz befindet sich an einem Wirtschaftsweg in der Nähe der Straße Werlofeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell