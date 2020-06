Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wassenberg (ots)

Am 01. Juni (Montag), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 72jähriger Mann aus den Niederlanden mit dem Fahrrad die Sandstraße im Ortsteil Birgelen, aus Richtung Obere Heide kommend, in Richtung Untere Heide. Die Straße ist in diese Fahrtrichtung abschüssig. Als der 72jährige über eine dort verkehrstechnisch eingerichtete Bodenschwelle fuhr, kam er mit dem Fahrrad zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und musste nach erfolgter notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber der Uni-Klinik in Aachen zugeführt werden.

