Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 151 vom 30.05.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag, 28.05.2020, 23:15 Uhr bis Freitag, 29.05.2020, 09:00 Uhr hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Gaststätte auf und schalteten anschließend die Alarmanlage aus. Im Gastraum hebelten sie einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld.

Übach - Palenberg, Kennzeichendiebstahl an Pkw

Unbekannte stahlen in der Zeit vom 27.05.2020, 18:00 Uhr bis 29.05.2020, 18:00 Uhr von einem schwarzen Pkw Opel Astra beide ausländischen Kennzeichen. Der Pkw parkte zu diesem Zeitpunkt in der Gutenbergstraße.

Selfkant - Verkehrsunfall mit Personenschaden:

Am Freitag, 29.05.2020, 13:47 Uhr, überquerte ein 77 -jähriger Mann mit seinem Pedelec im Selfkant die Landstraße 228. Ein 23 -jähriger Pkw Fahrer, der zu dieser Zeit die Landstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Pedelecfahrer. Dadurch stürzte dieser auf die Straße. Der Pedelecfahrer wurde zum nächstgelegenen Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleiben musste. Am Pkw und am Pedelec entstand Sachschaden. Die Landstraße 228 musste kurzfristig für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell