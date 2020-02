Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg

Norderstedt Pkw fährt Hund an und flüchtet

Bad Segeberg (ots)

Am 03. Februar 2020 befuhr ein 50-jährige Norderstedter gegen 22:30 Uhr mit seinem Audi TT die Tangstedter Landstraße in Norderstedt. Eine 34-jährige Norderstedterin wartete mit ihrem Hund an der Kreuzung Tangstedter Landstraße, Poppenbütteler Straße, an der Ampelanlage auf Grün. Als die Hundehalterin bei Grün die Poppenbütteler Straße überqueren wollte, bog der Pkw von der Tangstedter Landstraße nach links auf die Poppenbütteler Straße ein. Hier stieß der Audifahrer mit dem Hund zusammen und entfernte sich. Es gibt bisher keine Erkenntnisse zu den Verletzungen des Hundes, da dieser nach dem Zusammenstoß wegrannte und bisher nicht wieder aufgefunden wurde. Die Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher in der Nähe feststellen und bemerkten deutlich Atemalkohol bei dem Fahrer. Dieser erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,96 Promille. Er musste neben einer Blutprobe auf dem Polizeirevier auch seinen Führerschein abgeben. Gegen den Fahrer wird jetzt nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

