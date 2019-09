Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Versuchter Aufbruch eines Saatgutautomaten. Zeugen verfolgen Täter

Delmenhorst (ots)

Brake. Am Samstag, den 21.09.2019, kam es um ca. 23:50 Uhr zu einem versuchten Aufbruch eines Saatgutautomaten. Vier Zeugen bemerkten 2 männliche Personen, die versuchten den in der Gerd-Köster-Straße in Brake aufgestellten Automaten aufzubrechen. Nach Ansprache durch die Zeugen entfernten sich die Täter zu Fuß über die Gerd-Köster-Straße und anschließend Breite Straße in Richtung B 212. Die Zeugen nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten nur noch bemerken, dass die Täter die B 212 in Richtung Weserstraße entlang liefen und dann in unbekannte Richtung entkamen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: - beide ca. 20 Jahre alt und von schlanker Statur - ca. 170 cm bzw 180 cm groß - beide trugen dunkle Oberbekleidung - ein Täter trug zudem eine Plastiktüte

Der am Automaten entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0. (129264)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell