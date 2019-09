Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Grundschule +++ Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Hude. In der Nacht von Freitag, den 20.09.2019, auf Samstag, den 21.09.2019, brachen unbekannte Täter ein Fenster der Grundschule in Wüsting, An der Schule 31, auf. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und diverse Räume durchsucht. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zur Schadenshöhe insgesamt können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

+++

Wardenburg. Am 21.09.2019, um 17.15 Uhr, ist in Wardenburg, Oldenburger Straße, ein 57-jähriger PKW-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,33 Promille. Im Anschluss erfolgte die Entnahme eine Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++

Beckeln. Am 21.09.19, um 07.30 Uhr , ist es in Holzhausen, auf der Straße Brammer, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-Jährige aus Wildeshausen war mit ihrem PKW, Hyundai, in Richtung Bassum unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch des Gegensteuerns geriet der PKW nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

