POL-HSK: Hochsitz zerstört

Winterberg (ots)

Einen zerstörten Hochsitz meldete am Montag ein Jäger in der Polizeiwache Winterberg. Unbekannte Täter hatten die Balken und Bretter aus der Verankerung gerissen und den Hochsitz umgeworfen. Dieser wurde völlig zerstört. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese liegt aber in den letzten Wochen. Der Hochsitz befindet sich am Waldrand in der Verlängerung der Straße "Zum Zwistkopf" zwischen der Schützenhalle und Zwistmühle.

Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

