Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gasflaschen mit Fahrrad gestohlen

Bad Oeynhausen (ots)

Als ein Paar am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen Spaziergang an der Steinstraße machte, kam plötzlich ein Mann mit einem Fahrrad aus einem Gebüsch heraus.

An dessen Lenker führte der Unbekannte links und rechts jeweils eine Gasflasche mit sich, bevor er sich zügig in nördlicher Richtung entfernte. Daraufhin verständigte man die Polizei. Kurz darauf, noch während des Gesprächs mit der Polizei, begegneten die Zeugen dem Mann - nun ohne die Gasflaschen - erneut, als er mit dem Rad in Richtung der Weserstraße fuhr und dort in westlicher Richtung zur Lessingstraße abbog.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte die Gasflaschen von einem südlich des Buschwerks gelegenen Tankstellengelände entwendet. Die Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Mann verlief ohne Ergebnis. Stattdessen konnte eine leere Gasflasche im Gebüsch aufgefunden werden.

Hinweise zu dem mutmaßlichen Dieb, der mit einem Alter von 20-30 Jahren, einer Größe von etwa 170 cm und mit sportlicher Figur beschrieben wird und eine dunkle Kappe sowie eine dunkle Jacke mit Seitenstreifen getragen haben soll, bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

