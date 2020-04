Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Autofahrer um Kontaktaufnahme

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Königstraße / Hermann-Löns-Straße am Dienstag, bittet die Polizei einen beteiligten Autofahrer um Kontaktaufnahme.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin aus Vlotho gegen 17.40 Uhr zusammen mit ihrer Beifahrerin die Königstraße aus Richtung der Oberbecksener Straße kommend hin in Richtung des ZOBs. An der Kreuzung zur Hermann-Löns-Straße kam es zum leichten Zusammenstoß mit einem von links kommenden dunkelblauen oder schwarzen Wagen. Dabei stieß der Opel Corsa der Fahrerin gegen die rechte Fahrzeugseite des anderen Autos, bei dem es sich um einen kleineren VW gehandelt haben könnte. Dessen Fahrer, offenbar ein Mann mit grauen Haaren, hielt kurz an, setzte dann aber seine Weiterfahrt in Richtung der Straße "Alter Rehmer Weg" fort.

Zur Klärung der Sachlage bitten ihn die Ermittler nun unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktaufnahme.

