Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kradfahrerin stürzt bei Holzen

Arnsberg (ots)

Eine 22-jährige Kradfahrerin stürzte am Dienstag um 17.55 Uhr auf der Landstraße 682. Die Frau aus Altena war von der "Calcit-Kreuzung" in Richtung Holzen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam sie von der Straße ab und stürzte. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

