Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Roller-Diebstahl

Winterberg (ots)

Der Diebstahl eines orangenen Mofa-Rollers wurde der Polizei am Montag gemeldete. Der Roller wurde am Freitag gegen 16 Uhr an einer Scheune an der Ruhrstraße abgestellt. Bei der Rückkehr am Samstag gegen 11 Uhr war der Peugeot-Roller nicht mehr vor Ort. Bei dem entwendeten Mofa handelt es sich um eine orangenen Peugeot Speedfight mit dem Versicherungskennzeichen 270SBI. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

